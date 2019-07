Kilka tygodni temu Juventus ogłosił, że od sezonu 2019/2020 na ławce trenerskiej zasiądzie Maurizio Sarri. 60-latek zdecydował się na powrót do Włoch zaledwie po roku spędzonym w Chelsea. Przed podpisaniem kontraktu z "The Blues", Sarri przez 3 sezony prowadził SSC Napoli, dwukrotnie zdobywając wicemistrzostwo Serie A.

Serie A. Lorenzo Insigne nie zostawił suchej nitki na Maurizio Sarrim: "Dołączenie do Juventusu było zdradą"

Decyzja o związaniu się Juventusem nie spodobała się nie tylko kibicom, ale i zawodnikom Napoli. Kapitan zespołu ze Stadio San Paolo Lorenzo Insigne stwierdził niedawno, że ewentualne przenosiny Sarriego do Turynu będzie można potraktować jako "zdradę". Teraz, w rozmowie z klubowymi mediami, 28-letni zawodnik potrzymał swoje słowa: "Powiedziałem to raz i mogę to powtórzyć. Dla nas, neapolitańczyków, to była zdrada. Już zawsze będziemy tak na to patrzeć. Teraz, gdy stało się jasne, że Sarri dołączył do Juventusu, nie mam ochoty dalej o nim rozmawiać - stwierdził Insigne.

"Dodam tylko, że musimy w tym sezonie pokonać jego zespół za wszelką cenę. Wszyscy w Neapolu marzymy o mistrzostwie i spróbujemy powalczyć o nie raz jeszcze - dodał zawodnik Napoli (za goal.com).