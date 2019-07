Po świetnych występach w Genui, Krzysztof Piątek dołączył zimą 2019 roku do AC Milan, otrzymując numer 19. Kilka dni temu mediolańczycy potwierdzili, że 24-latek rozpocznie sezon 2019/2020 z "9" na koszulce.

W przeszłości z tym numerem grało kilka klubowych ikon, m.in: Marco van Basten, Patrick Kluivert czy Filippo Inzaghi. Po odejściu tego ostatniego, "9" wybierali m.in.: Fernando Torres, Luiz Adriano czy Gonzalo Higuain. Żadnemu z nich nie udało się nawiązać do skuteczności uznanych poprzedników, nic dziwnego więc, że fani "Rossonerich" zaczęli mówić o klątwie związanej w nowym numerem Piątka.

Andrij Szewczenko chwali Krzysztofa Piątka: "Zasłużył na nowy numer"

Zdaniem legendarnego napastnika Milanu Andrija Szewczenki, polski napastnik w pełni zapracował na zaufanie, jakim obdarzyło go teraz kierownictwo mediolańskiego klubu: "Piątek bezsprzecznie zasłużył na ten numer. Sposób, w jaki wszedł do zespołu... Pamiętajmy, że zdobył wiele ważnych bramek. Ten transfer był doskonałym impulsem dla drużyny. Wybranie tego numeru i wzięcie na siebie większej odpowiedzialności jest słusznym krokiem z jego strony" - ocenił Ukrainiec na łamach "La Gazzetta dello Sport".

O wspomnianej klątwie, jaka rzekomo ciąży na mediolańskiej "9" wypowiedział się też sam Filippo Inzaghi: "Nie możemy patrzeć tylko na to, co działo się w przeszłości. Przejąłem ten numer po van Bastenie i [George'u - red.] Weahu, co mogło okazać się ciężarem. Później myślałem już jednak tylko o tym, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. Chciałbym, by Piątek dobrze radził sobie grając z nowym numerem, by udźwignął ciężar koszulki i strzelił wiele goli dla Milanu - stwierdził "Superppipo".