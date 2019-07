Kilka dni temu Matthijs de Ligt uzgodnił warunki kontraktu z Juventusem, ale czekał na porozumienie Ajaksu Amsterdam i Juventusu. To zostało osiągnięte, a Carlo Laudisa, włoski dziennikarz 'La Gazzetta dello Sport' poinformował, że 20-letni obrońca będzie kosztował 70 milionów euro. Taka cena to efekt świetnych negocjacji przedstawicieli turyńskiego klubu. Jeszcze niedawni "Tuttosport" informowało, że Ajax żądał za swojego zawodnika aż 87 mln euro, co byłoby rekordem transferowym za obrońcę - do tej pory najdroższy jest Virgil van Dijk, za którego Liverpool zapłacił Southampton około 84 mln.

Matthijs de Ligt to jeden z najlepiej rozwijających się piłkarzy młodego pokolenia. W minionym sezonie był podporą i kapitanem Ajaksu, który sensacyjnie dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Tam przegrał z Tottenhamem, ale w Holandii był bezkonkurencyjny. Wygrał mistrzostwo i puchar, a de Ligt rozegrał 55 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich siedem goli i miał cztery asysty.