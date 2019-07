W sobotę zostało potwierdzone, że Inter Mediolan nie weźmie Mauro Icardiego na International Champions Cup, a napastnik został wysłany do centrum treningowego w Lugano. Klub informuje, że decyzja została podjęta w porozumieniu z zawodnikiem, ale "La Repubblica" twierdzi, że napastnik wcale nie zareagował dobrze na tą wiadomość. - Zostanę tu jeszcze przez dwa lata, będę brał pensję i nie będę się ruszał - cytuje gazeta.

Icardiego nie ma w planach Interu

Mauro Icardi nie znajduje się już w planach Interu Mediolan, o czym oficjalnie poinformował dyrektor sportowy Giuseppe Marotta. Inter chce go koniecznie sprzedać, tak samo jak i Radję Nainggolana. Icardim najpoważniej interesują się Inter Mediolan oraz Juventus, ale według "Tuttosportu" Icardi wolałby trafić do mistrzów Włoch.

Juventus liczy na to, że Icardi będzie kosztował ok. 50 mln euro, a transfer miałby zostać dokonany pod koniec okna transferowego, by jak najbardziej zbić cenę. Argentyńczyk miałby zarabiać aż 10 mln euro, dzięki czemu więcej w Serie A otrzymywałby tylko Cristiano Ronaldo.