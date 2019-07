Atalanta Bergamo i Inter Mediolan zagrają w najbliższym sezonie Ligi Mistrzów, za to AC Milan nie zagra w ogóle w pucharach po tym, jak został wykluczony z Ligi Europy. Inter i Milan rozgrywają swoje mecze na San Siro, ale nowego stadionu na mecze LM szukała Atalanta. Jej obiekt Azzurri d'Italia (który zmieni nazwę na Gewiss Arena) obecnie przechodzi renowację, a prace nie zostaną skończone na czas.

Atalanta do tej pory rozgrywała mecze w europejskich pucharach (w Lidze Europy) na stadionie Sassuolo, ale według Radia Dea poprosiła o to, by rozgrywać spotkania w LM na dużo większym San Siro, który w dodatku znajduje się bliżej Bergamo, bo ok. 50 km.

Atalanta zagra na San Siro

O ile do propozycji Atalanty pozytywnie odniósł się Inter, o tyle odpowiedź Milanu pozostawała niewiadomą. Wszystko przez negatywną opinię kibiców, którzy nie chcieli gościć kolejnego klubu na swoim stadionie. Portal Calciomercato.com poinformował jednak, że ostatecznie Milan zgodził się na prośbę Atalanty i ta będzie mogła grać na San Siro w Lidze Mistrzów.

- Możemy potwierdzić, że przystaliśmy na prośbę Atalanty i zgodziliśmy się na to, by klub z Bergamo rozgrywał swoje mecze w Lidze Mistrzów na San Siro. Nasza decyzja jest zgodna z opinią burmistrza Mediolanu. Rozumiemy silne pragnienie Atalanty i wierzymy, że decyzja jest szansą nie tylko dla klubu, ale też dla całej włoskiej piłki. Jest ona inspirowana takimi wartościami jak gościnność, szacunek i postawa fair play - czytamy w komunikacie Milanu dla ANSA.