Aurelio De Laurentiis przekazał, że Rodrigo Moreno pozostanie w Valencii. Oznacza to, że nie dojdzie do skutku wymiana w ramach której Arkadiusz Milik miałby trafić do hiszpańskiego klubu. - Rodrigo powiedział nam, że woli zostać w Hiszpanii. Akceptujemy to" - pisze "Corriere dello Sport", które cytuje słowa prezesa Napoli.

Arkadiusz Milik nie trafi do Hiszpanii

Jak kilka dni temu podała "La Gazzetta dello Sport" Napoli zaoferowało Valencii łącznie 60 mln euro: 50 mln podstawowej kwoty i kolejne 10 mln w formie zmiennych. Hiszpańska gazeta "Superdeporte" potwierdziła te doniesienia i dodała, że Napoli zaoferowało umieszczenie Arkadiusza Milika w tej transakcji, co pozwoliłoby obniżyć cenę za Rodrigo. - Milik ma 25 lat i 186 cm wzrostu, w minionym sezonie strzelił 17 goli w 35 meczach ligowych i dwa w Pucharze Włoch - pisali Hiszpanie o polskim napastniku. Problemem w takiej transakcji było jednak przede wszystkim to, że Rodrigo nie był przekonany do pomysłu zamiany Walencji na Neapol.

Napoli nie kupi też Icardiego

Napoli stara się pozyskać nowego napastnika. Pracuje nad transferem Mauro Icardiego, ale Argentyńczyk odejdzie z Interu Mediolan tylko, jeśli miałby trafić do Juventusu. Wobec tego wicemistrz Włoch zwrócił się w kierunku Rodrigo Moreno, napastnika Valencii.- Carlo Ancelotti powiedział mi, że nie wymieni Lorenzo Insign na Icardiego. A ja też wolę Lorenzo od Mauro. Jest takim graczem jakiego potrzebujemy, a mamy mamy też Arkadiusza Milika i Driesa Mertensa - dodał De Laurentiis. "Corriere dello Sport".