24-letni Pau Lopez był jednym z najlepszy piłkarzy Betisu w poprzednim sezonie. W 33. meczach ligowych puścił 47 bramek. Dziewięć razy kończył mecz na "zero" z tyłu. Interesowało się nim wiele klubów z Europy, ale zdecydował się na Romę.

- Prawie niemożliwe jest odrzucenie oferty takiego klubu jak AS Roma. To świetny ruch dla mnie. Jest to idealny czas na zmianę. Włoska piłka nożna jest znana z fantastycznych kibiców, którzy są pasjonatami futbolu. Jest tu kilka wielkich klubów, co sprawia, że jest to liga najwyższej jakości - powiedział Lopez.

Roma wybrała Lopeza zamiast Drągowskiego

Hiszpański bramkarz reprezentował wcześniej także barwy takich klubów, jak m.in. Espanyol Barcelona i Tottenham. Płacąc 23,5 mln euro Betisowi za Lopeza, Roma pobiła swój rekord transferowy. Włoski klub do niedawna był zainteresowany sprowadzeniem Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny.