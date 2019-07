Napoli stara się pozyskać nowego napastnika. Pracuje nad transferem Mauro Icardiego, ale Argentyńczyk odejdzie z Interu Mediolan tylko, jeśli miałby trafić do Juventusu. Wobec tego wicemistrz Włoch zwrócił się w kierunku Rodrigo Moreno, napastnika Valencii.

Arkadiusz Milik zostanie wymieniony?

Jak podała "La Gazzetta dello Sport" Napoli zaoferowało Valencii łącznie 60 mln euro: 50 mln podstawowej kwoty i kolejne 10 mln w formie zmiennych. Hiszpańska gazeta "Superdeporte" potwierdziła te doniesienia i dodała, że Napoli zaoferowało umieszczenie Arkadiusza Milika w tej transakcji, co pozwoliłoby obniżyć cenę za Rodrigo. - Milik ma 25 lat i 186 cm wzrostu, w minionym sezonie strzelił 17 goli w 35 meczach ligowych i dwa w Pucharze Włoch - piszą Hiszpanie o polskim napastniku. Problemem w takiej transakcji jest jednak przede wszystkim to, że na razie Rodrigo nie wydaje się być przekonany do pomysłu zamiany Walencji na Neapol.