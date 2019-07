Atalanta Bergamo i Inter Mediolan zagrają w najbliższym sezonie Ligi Mistrzów, za to AC Milan nie zagra w ogóle w pucharach po tym, jak został wykluczony z Ligi Europy. Inter i Milan rozgrywają swoje mecze na San Siro, ale nowego stadionu na mecze LM szuka Atalanta. Jej obiekt Azzurri d'Italia (który zmieni nazwę na Gewiss Arena) obecnie przechodzi renowację, a prace nie zostaną skończone na czas.

Atalanta chce zagrać na San Siro. Milan zaprotestuje?

Atalanta do tej pory rozgrywała mecze w europejskich pucharach (w Lidze Europy) na stadionie Sassuolo, ale według Radia Dea poprosiła o to, by rozgrywać spotkania w LM na dużo większym San Siro, który w dodatku znajduje się bliżej Bergamo, bo ok. 50 km. Do tych spekulacji odniósł się prezes Milanu Paolo Scaroni.

Nie słyszałem jeszcze oficjalnie o tej propozycji, ale przemyślimy ją. Weźmiemy pod uwagę opinię naszych kibiców, którzy cierpią już ze względu na wykluczenie z Ligi Europy. Stadion należy nie tylko do klubu, ale również do kibiców

- stwierdził Scaroni. Inter Mediolan podobno nie ma nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, więc wszystko będzie zależało od decyzji Milanu.