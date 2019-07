Krystian Bielik w przyszłym sezonie najprawdopodobniej nie będzie zawodnikiem Arsenalu. Trener zespołu z Londynu, Unai Emery, nie widzi dla Polaka miejsca w swojej drużynie, na co dowodem jest to, że 21-latek nie znajdzie się w kadrze "Kanonierów" na letnie obozy przygotowawcze.

Krystian Bielik zagra we Włoszech? Polaka chce AC Milan

Według informacji "Przeglądu Sportowego", na trudnej sytuacji polskiego obrońcy w Arsenalu chce skorzystać AC Milan. Władze włoskiego klubu od dłuższego czasu prowadzą negocjacje z Cezarym Kucharskim, menedżerem młodego zawodnika. Rozmowy rozpoczęły jeszcze przed mistrzostwami Europy do lat 21, na których Bielik zaprezentował się z bardzo dobrej strony - wystąpił we wszystkich spotkaniach grupowych, a w dwóch pierwszych (3:2 z Belgią i 1:0 z Włochami) strzelił po golu.

Zdaniem dziennika, w pewnym momencie negocjacje dotyczące transferu były bardzo zaawansowane i wiele wskazywało na to, że Bielik zostanie klubowym kolegą Krzysztofa Piątka. Wszystko jednak wyhamowało po tym, jak w klubie doszło do zmian w sztabie szkoleniowym i na szczeblu zarządzającym. Na stanowisku trenera Marco Giampaolo zastąpił Gennaro Gattuso, a nowym dyrektorem sportowym zespołu został Zvonimir Boban). To jednak nie wszystko, bo zmienić może się także właściciel. Obecnie mediolański klub należy do funduszu Elliott , którego właścicielem jest amerykański miliarder Paul Singer. Włoskie media informują jednak, że Milan niebawem może przejąć inwestor z Kataru, powiązany z Nasserem Al-Khelaifim, prezesem PSG.

Arsenal chce wypożyczenia

Niechętnie do tematu definitywnej sprzedaży młodzieżowego reprezentanta Polski podchodzą też władze Arsenalu, które nie chcą wypuścić z drużyny potencjalnego wzmocnienia kadry na przyszłość. Szefowie "Kanonierów" najchętniej wypożyczyliby Bielika do jednego z klubów Championship lub niższych lig. Gdyby tak się stało, byłoby to już czwarte wypożyczenie 21-latka. W ubiegłym sezonie grał on bowiem w Charltonie, a wcześniej czasowo trafiał do Walsall FC i Birmingham City.