Górnik Zabrze jest bliski sprowadzenia środkowego pomocnika, który grał na mistrzostwach świata u-20. Super Express donosi, że klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Davidem Kopaczem. - Szukamy kreatywnego piłkarza do drugiej linii w miejsce Szymona Żurkowskiego czy Waleriana Gwilii, którzy odeszli od nas po minionym sezonie – potwierdza Super Expressowi trener Górnika, Marcin Brosz.

Kopacz nie zadebiutował w Bundeslidze

Dawid Kopacz w poprzednim sezonie był w drużynie VfB Stuttgart. W Bundeslidze nie udało mu się jednak zadebiutować, ale w kadrze meczowej był trzykrotnie. - Przez ten rok dużo się nauczyłem. To fakt, że nie zadebiutowałem w Bundeslidze, ale trzeba wziąć pod uwagę go, że przechodząc do VfB nie miałem doświadczenia w seniorskiej piłce. Brak występów jest motywacją do dalszej pracy. Mój czas przyjdzie, dostanę swoją szansę - mówił Kopacz w niedawnej rozmowie ze Sport.pl

Kopacz mógłby występować także dla Niemiec, ale zdecydował się grać dla Polski. Piłkarz ma być w Górniku następcą takich zawodników, jak Gwilia czy Żurkowski. Wiele wskazuje również na to, że jego transfer to tylko kwestia przejścia testów medycznych.