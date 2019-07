Matthijs de Ligt swoimi świetnymi występami wzbudził zainteresowanie gigantów. Długo wydawało się, że podpisze kontrakt z Barceloną, a potem toczył rozmowy z PSG. Jednak nie zdołał dogadać się z tymi klubami w kwestii indywidualnego kontraktu. Teraz osiągnął porozumienie z Juventusem ws. pięcioletniego kontraktu, co oficjalnie potwierdził Mino Raiola. - De Ligt uzgodnił warunki z Juventusem. Teraz wszystko zależy od Ajaksu, jak zdecyduje sobie poradzić z tą sytuacją - powiedział agent w rozmowie z "De Telegraaf".

Juventus rozmawia z Ajaksem. Niska oferta

Ta sama holenderska gazeta podała, że negocjacje między klubami utknęły w impasie. Juventus złożył pierwszą ofertę w wysokości zaledwie 50 mln euro (bez bonusów), którą Ajax bez wahania odrzucił. Holendrzy chcą zdecydowanie więcej pieniędzy za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie. Jednak co ważne, w grze o 20-latka jest tylko Juventus, jako że żaden inny klub nie złożył oferty. Według włoskiego "Tuttosportu" Ajax żąda za swojego zawodnika aż 87 mln euro, co byłoby rekordem transferowym za obrońcę - do tej pory najdroższy jest Virgil van Dijk, za którego Liverpool zapłacił Southampton około 84 mln.