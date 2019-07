swieta-panienka 6 godzin temu Oceniono 2 razy -2

Żeby się nie okazało że pan dragowski skończy w klubie kokosa.

Ma jeszcze 2 lata ważny kontrakt z Fiorentiną.

Jeżeli nie ma zapisanej klauzuli odejścia, to nie jest ważne ile chcą inne kluby mu płacić.

Jeżeli klauzulą odejścia jest zapisana w kontrakcie, to musi się znaleźć klub, który właściwa kwotę zapłaci.

To, że nie doszli do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, oznacza że wypełnić trzeba stary.

W razie próby buntu, powinien zostać odesłany do rezerw, albo drużyny juniorów.