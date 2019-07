Inter Mediolan chce sprzedać Mauro Icardiego, dla którego nie widzi już miejsca w klubie. - Budując projekt, potrzebujesz ludzi o odpowiednim profilu. Wyjaśniliśmy Icardiemu i Radji Nainggolanowi ich sytuację. Dobrze wiedzą, że nie są częścią naszych planów. To dwaj znakomici piłkarze, ale nie mieszczą się w naszych planach - powiedział dyrektor sportowy Interu Giuseppe Marotta.

Sytuację Icardiego chcą wykorzystać Juventus i Napoli, które są zainteresowane argentyńskim napastnikiem. Zdeterminowane do pozyskania go jest zwłaszcza Napoli. Gdy złożyło zapytanie Interowi, w odpowiedzi usłyszało, że powinno oddać Piotra Zielińskiego lub Fabiana Ruiza - poinformowało Corriere del Mezzogiorno. Te informacje potwierdził Carlo Alvino, dziennikarz TV Luna, dodając, że Inter może sprzedać Icardiego za 60 mln euro. Sam piłkarz chciałby zarabiać aż 10 mln euro rocznie, przez co koszt całej transakcji mógłby wynieść około 160-170 mln. To, że Inter interesuje się Zielińskim, wiadomo nie od dzisiaj.

Napoli nie chce oddawać Piotra Zielińskiego

Moi ludzie poinformowali mnie, że Inter Mediolan chce zdemontować Napoli i kusi najlepszych zawodników. Nie mam jednak zamiaru sprzedać ani Piotra Zielińskiego, ani Lorenzo Insigne

- powiedział w czerwcu Aurelio de Laurentiis w czerwcu. Nowy trener Interu Antonio Conte chciałby zbudować skład w oparciu o Polaka, ale ten transfer wydaje się mało prawdopodobny. Piotr Zieliński był w poprzednim sezonie jednym z kluczowych piłkarzy Napoli. W Serie A rozegrał 36 meczów, w których zdobył łącznie sześć bramek. Od wielu miesięcy spekuluje się o przedłużeniu kontraktu przez reprezentanta Polski, który po złożeniu podpisu przez Polaka ma obowiązywać do 2024 roku.