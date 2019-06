24-letni Adrien Rabiot rozegrał ponad 200 spotkań w Paris Saint Germain, wygrywając sześć tytułów mistrzowskich. Odmówił jednak podpisania nowego kontraktu z mistrzem Francji, dlatego w grudniu został odsunięty od pierwszej drużyny i nie rozegrał ani jednego spotkania. - Mój syn jest więźniem w PSG. Można nawet powiedzieć, że jest zakładnikiem. To naprawdę okrutna sytuacja. Co będzie następne? Wrzucą go do lochu i dadzą suchy chleb i wodę?” - stwierdziła niedawno Veronique Rabiot, jego matka i agentka, opisując zaistniałą sytuację. Rabiot ostatecznie zdecydował się opuścić PSG i dołączy do Juventusu.

Rabiot otrzyma 7 milionów euro rocznie, a dodatkowo dostanie premię w wysokości 10 milionów euro za sam podpis. Piłkarz jest tzw. wolnym agentem, dlatego klub nie musi płacić sumy odstępnego, a może sobie pozwolić na wyższą wypłatę i pieniądze za tzw. podpis. To kolejny tego typu transfer "Starej Damy", która w ostatnich latach za darmo pozyskała m.in. Andreę Pirlo, Paula Pogbę, Emre Cana czy Aarona Ramseya.

Spekuluje się, że nowym zawodnikiem Juventusu zostanie też Matthijs de Ligt. "The Guardian" twierdzi, że 19-letni Holender zaakceptował ofertę Juve i uzgodnił już nawet warunki pięcioletniego kontraktu z turyńskim klubem. Wszystko wskazuje, że w sezonie 2019/20 zobaczymy w drużynie mistrza Włoch także Gianluigiego Buffona, który właśnie rozstał się z PSG.

Juventus zamierza sprzedać Samiego Khedirę i Blaise'a Matuidiego, dla których nie ma już miejsca w zespole - informuje "Tuttosport".