41-letni Gianluigi Buffon przez rok ma być zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, by następnie zostać dyrektorem klubu. Pomysłodawcą tego transferu jest ponoć sam prezes Juventusu, Andrea Agnelli. Już kilka dni temu rozmowy ws. powrotu potwierdził agent piłkarza. Doświadczony Włoch za najbliższy sezon gry otrzyma 1,5 mln euro.

Media ujawniają klauzulę w kontrakcie Buffona

Mimo zmarginalizowania roli w porównaniu do tego, jak ważną postacią Buffon był dla Juventusu w ostatnich latach, 41-latka na boisku kilka razy zobaczymy na pewno. To efekt klauzuli, która zostanie zawarta w jego umowie z mistrzami Włoch. Zgodnie ze specjalnym zapisem, Buffon wystąpi w minimum ośmiu spotkaniach Serie A oraz dwóch meczach Ligi Mistrzów. Dzięki spełnieniu pierwszego warunku, legendarny bramkarz wyprzedzi Paolo Maldiniego w klasyfikacji zawodników z największą liczbą występów w lidze włoskiej. Słynny obrońca Milanu przez 24 lata kariery, wystąpił w 647 meczach w Serie A, Buffon obecnie ma na koncie 640 gier.

W PSG Buffon miał być rezerwowym

Buffon w minionym sezonie grał w PSG. Trener Thomas Tuchel stosował rotację w bramce, przez co Włoch rozegrał 25 spotkań. Jednak niemiecki trener zdecydował, że w nowym sezonie Buffon będzie tylko rezerwowym, a bluzę z numerem jeden dostanie Alphonse Areola. - W styczniu władze klubu przekazały mi, że w przyszłym sezonie mogą mi zaoferować jedynie rolę drugiego bramkarza. Tym samym miałem wiele czasu na przemyślenia i doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie. Dlatego postanowiłem zrezygnować z tak wielkich pieniędzy i ostatecznie odrzucić ofertę pozostania na kolejny sezon. W wieku 41 lat nadal chcę odczuwać emocje. Potrzebuję odpowiedniej dawki adrenaliny - powiedział Buffon tłumacząc, dlaczego zdecydował się na odejście z PSG. I dodał, zdradzając plany na przyszłość: Chcę ukończyć kurs trenerski, dyrektora sportowego, menedżera. Dodatkowo chciałbym poprawić swoją znajomość języka angielskiego. W skrócie - chcę się przygotować w taki sposób, abym mógł się otworzyć na nowe emocje.