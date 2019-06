Kiedy Francesco Totti debiutował w Romie, to prezydentem Stanów Zjednoczonych został Bill Clinton. Gdy strzelał dla niej pierwszego gola, to w kinach grano jeszcze Pulp Fiction. W czerwcu 2017 roku, po 25 latach spędzonych w rzymskim klubie, zakończył swoją piękną karierę. Karierę, w trakcie której strzelił ponad 300 goli dla Romy, a z reprezentacją Włoch wygrał mistrzostwo świata w 2006 roku. Rzymianin otrzymał wiele ofert, by kontynuować grę, ale postanowił zostać dyrektorem Romy. Jego dwuletnia przygoda w nowej roli nie okazała się sukcesem. Kilka dni temu oświadczył, że odchodzi z ukochanego klubu, bo nikt go poważnie nie traktował. Totti bardzo się zraził do władz klubu, które go notorycznie ignorowały. - Wolałbym umrzeć niż żyć w taki sposób chociaż jeden dzień dłużej. Odchodzę, ale to nie moja wina - oświadczył Totti.

Tymczasem sensacyjną informację podało Sky Sports, które powołuje się na słowa Marco Boriello. Były piłkarz Romy, a prywatnie dobry kolega Tottiego, zdradził, że 42-latek otrzymał propozycję gry w Leeds United! Boriello się o tym dowiedział, bo z Tottim własnie spędzają wspólnie wakacje.

Właścicielem Leeds United jest Andrea Radrizzani. Włoch planuje także inny sensacyjny transfer. Zamierza też ściągnąć 41-letniego Gianluigiego Buffona, któremu właśnie skończył się kontrakt z Paris Saint Germain. Na razie żaden z mistrzów świata nie skomentował medialnych spekulacji.

W przyszłym sezonie Leeds wciąż będzie występowało w Championship, czyli na zapleczu Premier League. Jednym z kluczowych piłkarzy Marcelo Bielscy jest Metusz Klich.