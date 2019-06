Serie A. Jak donosi "Corriere dello Sport" Carlo Ancelotii poprosił władze Napoli, by te przeprowadziły transfer Jamesa Rodrigueza z Realu Madryt. Kolumbijczyk powrócił do hiszpańskiego klubu po dwuletnim wypożyczeniu do Bayernu Monachium i raczej nie znajdzie uznania w oczach Zinedine'a Zidane'a.

