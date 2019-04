REKLAMA

Była 34. minuta spotkania, kiedy Serb zaatakował Polaka wymierzając mu kopniaka. Arbiter pokazał czerwoną kartkę pomocnikowi Lazio, a Chievo ostatecznie wygrało 2:1. Kibice Lazio są wściekli, bo Chievo to najgorsza drużyna w Serie A, a rzymski klub miał walczyć o awans do Ligi Mistrzów. Teraz Lazio spadło już na ósmą lokatą, ale wciąż traci zaledwie cztery punkty do Milanu, który jest na ostatnim miejscu gwarantującym LM.

Milinković-Savić oprócz zapłacenia grzywny zostanie prawdopodobnie zawieszony przez Komisję Ligi na pięć spotkań, a to oznacza, że już go nie zobaczymy w tym sezonie. Jeszcze rok temu Serb był czołowym zawodnikiem ligi, obecnie nie może wrócić do dobrej formy. W tym sezonie zdobył zaledwie cztery bramki i zaliczył tyle samo asyst.

Chievo to najgorszy zespół Serie A. W tym sezonie wygrali zaledwie dwa mecze. Po 33. kolejkach mają tylko 14 punktów, ale trzeba pamiętać, że przed startem rozgrywek zostali ukarani trzema minusowymi "oczkami". Do Stępińskiego nie można mieć jednak zbytnich pretensji. Ma na liczniku sześć goli, co stanowi jedną czwartą wszystkich goli strzelonych przez Chievo.

Latem 2018 roku Chievo zapłaciło za Polaka Nantes 2,5 mln euro. Stępiński w przeszłości występował w takich klubach jak: Ruch Chorzów, 1. FC Nürnberg, Wisła Kraków i Widzew Łódź.