Olympique Marsylia zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Ligue 1 i do trzeciego miejsca, gwarantującego udział w Lidze Mistrzów, traci 5 punktów. Po przegranym meczu 31. kolejki z Girondins Bordeaux skrzydłowy OM – Florian Thauvin – nie ukrywał rozczarowania obecnym sezonem: – Podium jest już przegrane. Nawet jeśli awansujemy do Ligi Mistrzów, to co tam tak naprawdę zaprezentujemy? Taka sytuacja w tabeli powtarza się zresztą co roku – mówił po spotkaniu reprezentant Francji (za footmercato.net). Od sześciu lat Marsylia nie potrafi ukończyć sezonu na podium, a Thauvin marzy o tym, by w końcu zagrać w najważniejszych europejskich rozgrywkach.

„France Football”: AC Milan blisko pozyskania Thauvina. Klub Krzysztofa Piątka zapłaci około 40 milionów euro

Jak informuje „France Football” niezadowolony Thauvin może już wkrótce zmienić klubowe barwy. 26-latkiem interesują się m.in. Inter Mediolan, Napoli i Bayern, ale to AC Milan jest w tym momencie najbliżej przeprowadzenia transferu. Francuscy dziennikarze twierdzą nawet, że pozyskanie Thauvina jest w tym przypadku „nieuchronne”. „Rossoneri” mają wyłożyć za reprezentanta Francji kwotę rzędu 30-40 milionów euro. W całej operacji kluczową rolę ma odegrać dyrektor sportowy Milanu – Leonardo, który doskonale zna francuski rynek (Brazylijczyk pracował wcześniej w PSG).

Milan, podobnie jak Marsylia, toczy bój o Ligę Mistrzów. Jeśli piłkarzom Gennaro Gattuso uda się zająć czwarte miejsce w tabeli Serie A, w następnym sezonie do kasy klubu wpłynie spory zastrzyk gotówki, więc cena za Thauvina nie powinna być większą przeszkodą. Poprzez transfer skrzydłowego OM, Gattuso chce też zabezpieczyć się na wypadek odejścia Suso.

W obecnym sezonie Thauvin wystąpił w 33 meczach, strzelił 15 goli i zanotował 9 asyst. Były zawodnik Bastii i Newcastle znalazł się też w kadrze Didiera Deschampsa, która przed rokiem zdobyła mistrzostwo świata w Rosji. W sumie 26-latek zagrał w narodowych barwach ośmiokrotnie.

Na zakupie dynamicznego pomocnika mógłby bardzo zyskać Krzysztof Piątek, który nie zawsze może liczyć na dobre podania od swoich kolegów z zespołu. Niech świadczy o tym przykład wspomnianego już Suso, który po raz ostatni zapisał na swoim koncie asystę w... listopadzie 2018 roku.