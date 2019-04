17 - tyle skutecznych interwencji w poniedziałkowym meczu z Atalantą zaliczył Bartłomiej Drągowski. Polak był bohaterem Empoli, które dzięki niemu wywalczyło cenny remis. Jak podaje portal calciomercato.com, 21-latek liczbą swoich interwencji ustanowił nowy rekord Serie A. Poza tym pobił inne - jako pierwszy w historii Polak grający w lidze włoskiej otrzymał ocenę "10" od portalu statystycznego SofaScore.com. Inny portal tego rodzaju, WhoScored.com przyznał mu taką samą notę, jako drugiemu bramkarzowi w historii.

Bartłomiej Drągowski skomentował swój występ

- Nawet ja czasami muszę pomagać zespołowi i zrobić coś, by zdobyć meczowe punkty. Po meczu z Udinese [Drągowski wpuścił w nim trzy gole - red.] wiedziałem, że stać mnie na więcej - przyznał 21-letni bramkarz po zakończeniu spotkania. - Rywale oddali 47 strzałów, więc w ataku zagrali bardzo dobrze. Na szczęście dla nas wywalczyliśmy dobry wynik. Podziękowania należą się tym, którzy na boisku przebywali od pierwszej do ostatniej minuty, a także tym, którzy na plac gry weszli z ławki. Jeśli nie możesz wygrać, musisz zrobić wszystko, by choćby zremisować - dodał w rozmowie z "Lady Radio".

Drągowski poniedziałkowe starcie z szóstym zespołem ligi włoskiej skomentował także na Instagramie. - Bardzo ważny punkt. Brawo drużyna! - napisał krótko.