Osiemnaste w tabeli Serie A Empoli przyjechało w poniedziałek do Bergamo na mecz z szóstą Atalantą. Goście zdawali się być skazani na porażkę. Dzięki Drągowskiemu wywożą z północy Włoch cenny bezbramkowy remis. Polski bramkarz zaliczył spektakularny występ. Obronił aż 17 strzałów gospodarzy. To najlepszy wynik bramkarski w lidze włoskiej od sezonu 2004/2005.

Drągowski jest formalnie zawodnikiem Fiorentiny, ale w styczniu został wypożyczony do Empoli. Drużyna z Toskanii walczy o utrzymanie w Serie A. Aktualnie jest 18. w tabeli i traci dwa punkty do Bologny, która znajduje się na bezpiecznym 17. miejscu. Atalanta z kolei celuje w europejskie puchary. Jest szósta i do piątej Romy traci jeden punkt.