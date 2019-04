Starcie Milan - Lazio wywoływało wielkie emocje. Obie drużyny walczą o czwarte miejsce w Serie A, gwarantujące awans do Ligi Mistrzów. Na kilka dni przed meczem obrońca Lazio Francesco Acerbi stwierdził, że obu zespołów "nie da się porównać" i jego ekipa pokaże, kto jest lepszy. W mediach społecznościowych odpowiedział mu Tiemoue Bakayoko pisząc: "w sobotę zobaczymy, kto jest lepszy".

Milan pokonał Lazio po golu Francka Kessiego z rzutu karnego, dzięki czemu powiększył swoją przewagę nad Lazio. Bakayoko wymienił się koszulkami z Acerbim - zawodnik Lazio zrobił to po to, by "zamknąć tę sytuację raz na zawsze" - ale Bakayoko i Kessie paradowali z koszulką po boisku niczym z "łupem wojennym" i zaprezentowali ją kibicom, jakby była trofeum.

Bakayoko i Kessie przeprosili

Giancarlo Giorgetti jest zdegustowany zachowaniem obu zawodników, nazywając je "głupim i niegodnym sportowców oraz koszulki, którą sami noszą". Trener Milanu Gennaro Gattuso przeprosił za zachowanie swoich podopiecznych na pomeczowej konferencji prasowej. Obaj zawodnicy przeprosili za pośrednictwem mediów społecznościowych twierdząc, że nie chcieli nikogo urazić.