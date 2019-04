Krzysztof Piątek nie strzelił gola w sobotnim meczu Milan - Lazio (1:0). Tę sytuację wykorzystał Fabio Quagliarella. Napastnik Sampdorii zdobył bramkę z rzutu karnego w derbowym starciu Sampdorii z Genoą (2:0). Było to jego 22. trafienie w tym sezonie. Piątek ma 21 trafień, Duvan Zapata z Atalanty 20 (ale jego zespół zagra swoje spotkanie z Empoli dopiero w poniedziałek), Cristiano RonaldoArkadiusz Milik 16 (Napoli zagra z Chievo w niedzielę o 18:00).

Krzysztof Piątek i Duvan Zapata najlepsi nie licząc karnych

Gdyby liczyć klasyfikację strzelców bez rzutów karnych, to Piątek byłby najlepszy razem z Zapatą (po 19 trafień). Milik miałby 16 goli, Quagliarella 15, za to Cristiano Ronaldo 14. Do końca sezonu zostało jeszcze sześć kolejek.