Juventus jest o krok od zdobycia ósmego mistrzostwa Włoch z rzędu. Mógł sobie zapewnić Scudetto już w sobotę, ale przegrał rezerwowym składem ze Spal - Massimiliano Allegri oszczędzał najważniejszych piłkarzy na wtorkowy rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Ajaksem (1:1 w Amsterdamie). Po sobotnim spotkaniu Andrea Barzagli ogłosił swoją decyzję co do przyszłości.

Juventus będzie musiał sobie radzić bez Barzaglego

- Długo o tym myślałem, ale to odpowiedni moment na zakończenie kariery. Zrobię to w czerwcu, to dobra decyzja biorąc pod uwagę mój wiek (38 lat - dop. red.) i kontuzje, z jakimi się zmagałem. Nie wiem jeszcze co będę robił w przyszłości. Od zawsze chciałem być piłkarzem a teraz muszę zdecydować, co chcę robić dalej - powiedział Barzagli. Nie wykluczył, że pozostanie przy piłce nożnej, ale nie składa żadnych ostatecznych deklaracji.

Barzagli trafił do Juventusu w styczniu 2011 roku za 300 tysięcy euro z Wolfsburga. W przeszłości grał również w takich klubach jak Ascoli, Chievo czy Palermo. W 2006 roku został mistrzem świata z reprezentacją Włoch, a na Euro 2012 dobył srebro. Z Juventusem wygrał siedem mistrzostw Włoch, został również mistrzem Niemiec z Wolfsburgiem. W tym sezonie rozegrał dziewięć meczów - sześć w Serie A i trzy w Lidze Mistrzów.