"La Gazzetta dello Sport" twierdziła, że sobotnie spotkanie z Lazio jest warte 50 mln euro. I nie ma w tym wielkiej przesady, bo spotkali się dwaj główni kandydaci do czwartego miejsca, gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Przed spotkaniem w klubie AC Milan brakowało optymizmu. Nic dziwnego, bo mediolański klub nie był w stanie wygrać czterech poprzednich meczów, a kontuzji nabawił się Paqueta, jeden z najlepszych zawodników.



Milan, osłabiony brakiem Brazylijczyka, miał problemy z konstruowaniem ofensywnych akcji. Krzysztof Piątek nie miał zbyt wielu dogodnych sytuacji, a i tak stwarzał zagrożenie pod bramką Lazio. Jedyna bramka w tym meczu padła dopiero w 79. minucie, kiedy Kessie wykorzystał rzut karny. Pięć minut później boisko opuścił Piątek, a jego miejsce zajął Cutrone, który w końcówce spotkania był bardzo aktywny. Polak mógł zostać pierwszym piłkarzem, który strzeli co najmniej 10 goli w dwóch różnych klubach w jednym sezonie. To byłby pierwszy taki wyczyn w historii Serie A. Ale na to wydarzenie musimy poczekać jeszcze co najmniej tydzień.

Lazio przegrało i zajmuje dopiero 7. lokatę w lidze. Prowadzi Juventus, który przegrał ze SPAL. Juventus przystąpił do sobotniego spotkania ze SPAL w rezerwowym składzie i zapłacił za to porażką, choć mógł zapewnić sobie ósme z rzędu scudetto. SPAL ostatni raz ograło Starą Damę w 1957 roku.