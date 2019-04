Podczas jednego z meczów ligowych, piłkarz Cengiz Under nie wykorzystał doskonałej okazji do zdobycia bramki. Po tym zdarzeniu, jeden z kibiców AS Romy, Marco Nicolai, na profilu drużyny na Facebooku dodał komentarz, w którym stwierdził, że "nawet ja bym to strzelił". Wywołał tym spore poruszenie wśród fanów zespołu z Rzymu.

W ramach współpracy z Hyundaiem, Nicolai został zaproszony na Stadio Olimpico, aby tam odtworzyć sytuację piłkarzy Romy. Otrzymał on specjalny strój z własnym imieniem, po czym wyszedł na murawę, aby spróbować swoich sił. Jak się okazało, oddanie celnego strzału wcale nie było takie proste.

Nicolai otrzymał trzy próby na zdobycie gola, jednak każda z nich okazała się nieskuteczna. Za pierwszym razem się poślizgnął w chwili strzału, za drugim piłka przeleciała obok prawego słupka bramki. W ostatniej próbie chybił już tylko minimalnie. Nie wpłynęło to jednak na fakt, że musiał przyznać, że się pomylił twierdząc, że nawet on wykorzystał by tę sytuację.