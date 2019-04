Krzysztof Piątek strzelił 13 goli dla Genoi w Serie A, po czym w styczniu 2019 roku przeszedł do Milanu za 35 mln euro. Od tego czasu strzelił już osiem goli w lidze, przez co brakuje mu zaledwie dwóch trafień, by zdobyć dwucyfrową liczbę bramek w jednym sezonie w różnych klubach. Najbliższą okazję do strzelenia goli Polak będzie miał w sobotę w kluczowym starciu z Lazio (20:30) - Rzymianie są jednym z głównych rywali Milanu do czwartego miejsca, gwarantującego grę w Lidze Mistrzów.

Krzysztof Piątek może pobić kolejne rekordy

To tylko jeden z rekordów, jaki może pobić Piątek. Walczy również o miano najlepszego zagranicznego debiutanta w Serie A. Obecnie ma 21 goli i ma o siedem trafień mniej od Johna Charlesa (Juventus 1957/58) i Jose Altafiniego (Milan 1958/59). W najnowszej historii najlepszy jest Ronaldo (25 trafień), a tuż za nim są Andrij Szewczenko i Diego Milito (24 gole). Przed Piątkiem jest jeszcze Omar Sivori z Juventusu (22 trafienia).