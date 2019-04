Qatar Sports Investments jest właścicielem PSG od 2011 roku. Przez kolejne osiem lat katarscy szejkowie „wpompowali” do kasy francuskiego klubu setki milionów euro, dzięki czemu Paryżanie stali się hegemonem w Ligue 1. Według włoskich („Corriere dello Sport”) i francuskich („L’Équipe”) mediów kierownictwo QSI planuje ekspansję do innych europejskich lig. Za główny cel inwestorzy z Kataru podobno obrali sobie AS Romę.

Właściciele PSG kupią AS Romę? Kierownictwo włoskiego klubu zaprzecza

Według wspomnianych dzienników, szejkowie mieli przejść już z fazy sondowania rynku do konkretnych ofert. Qatar Sports Investments zaoferował ponoć amerykańskim właścicielom Romy 400 milionów euro, jednak ta oferta została odrzucona. Prezes „Wilków” – James Pallotta – zdementował później doniesienia o rzekomej propozycji ze strony katarskiego funduszu.

Jak twierdzą dziennikarze „Corriere dello Sport” właściciele PSG są też zainteresowani kupnem Milanu lub Fiorentiny oraz któregoś z klubów angielskiej Championship (Aston Villa, Nottingham Forest, Queens Park Rangers).

Co ciekawe, Katarczycy gościli niedawno delegację AS Romy i mieli zaproponować klubowej legendzie – Francesco Tottiemu – rolę ambasadora mistrzostw świata w 2022 roku.

Gdyby włodarze QSI zdecydowali się na kolejny zakup w Europie, na drodze do zrealizowania tego celu może stanąć UEFA. Europejska federacja zapewne nie zgodzi się na to by, ten sam podmiot miał w swoich rękach dwa duże kluby. Dlatego też spekuluje się, że odpowiednią kwotę mógłby wyłożyć inny podmiot, również związany z katarskim rządem.