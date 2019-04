patriotaa przed chwilą 0

Przeciez to cale finansowe fair play to jest jedną wielką bzdurą. Uważam że AC Milan jest ok , ale chyba komuś zawadza w awansie do gry w LM i skierowało skargę. Zawsze tak było jest i będzie, że bogatszy Nie jest w stanie pokonać na boisku słabszego finansowo to szuka innej drogi by zdetronizować przeszkodę. I tak jest w tym wypadku. Jeśłi wyrzucą AC Milan z gry w LM to potwierdzą moje przypuszczenia, bo kasa trafiła w kieszenie decydentów , czyli koruocja na całego.