Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że pozycja Gennaro Gattuso jest niezagrożona. Od początku roku AC Milan wygrywał mecz za meczem, do czego przyczyniały się kolejne gole Krzysztofa Piątka. Kryzys nadszedł podczas najważniejszego sprawdzianu – derbów Mediolanu. „Rossoneri” ulegli Interowi i od tego momentu, w trzech kolejnych spotkaniach, Milan nie potrafił odnieść zwycięstwa. Po ostatniej porażce z Juventusem (1:2) 18-krotny mistrz Włoch spadł na piąte miejsce w tabeli Serie A.

Pozycja Gennaro Gattuso zagrożona? Włoskie i angielskie media widzą na ławce Milanu Mauricio Pochettino

Nic dziwnego, że coraz głośniej mówi się o kryzysie, którego w kluczowym momencie sezonu nie potrafi ugasić Gattuso. Oczywiście Milan wciąż jest w grze o Ligę Mistrzów, jednak eksperci zwracają uwagę nie tylko na kiepskie rezultaty, ale i na kiepski styl, jaki na boisku prezentuje drużyna. Według „Daily Mirror” i „Corriere della Sera” działacze Milanu myślą o zmianie szkoleniowca i jednocześnie chcą dokonać sporych zmian w szatni. Operację przywrócenia klubu na należne mu miejsce miałby przeprowadzić Mauricio Pochettino. Na odmłodzenie szatni obecny szkoleniowiec Tottenhamu otrzymałby aż 300 milionów funtów (blisko 350 milionów euro).

Wielkim zwolennikiem sprowadzenia Pochettino jest główny dyrektor Milanu – Ivan Gazidis, który jeszcze do niedawna pełnił kierowniczą funkcję w Arsenalu. Gdyby Włosi rzeczywiście zdecydowali się na zatrudnienie trenera Tottenhamu, czekałaby ich niezwykle skomplikowane negocjacje. Argentyńczyk od dawna podkreśla, że w Londynie czuje się doskonale i dodaje, że po tym, jak angielski klub wybudował nowy stadion, chciałby wprowadzić „Koguty” na nowy poziom. Z drugiej strony, nie jest tajemnicą jak wielkie pieniądze pochłonęła budowa obiektu (ponad miliard funtów), co może przełożyć się na to, że Pochettino będzie miał mocno związane ręce w kwestii zakupu nowych zawodników. Zresztą taka sytuacja ma miejsce w Tottenhamie od dwóch okienek transferowych. Oferta Milanu może okazać się więc bardzo kusząca.

Dodajmy, że Pochettino był w orbicie zainteresowań Realu Madryt i Manchesteru United, jednak oba kluby znalazły już nowych szkoleniowców.