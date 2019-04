eurotram pół godziny temu 0

Z 0:2 to pewnie nawet mimo taktyki Gattuso Juventus mógłby nie doprowadzić nawet do remisu. Trudno,skończyło się jak się skończyło; tym bardziej szkoda,że Juventusowi te punkty w sumie za bardzo nie były potrzebne (szansa,że w ostatnich 7 kolejkach Napoli odrobi 18 pkt straty do Juve jest w zasadzie żadna; to znaczy 18,a nie więcej o ile Napoli wygra najbliższy mecz z Genoą),a Milan może przez to za chwilę spaść na miejsce dające ledwo miejsce LE. No nic,trzeba się do końca sezonu sprężyć; głupio by było dać się wyprzedzić Atalancie,którą się tak skopało na wyjeździe.