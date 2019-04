Krzysztof Piątek w meczu z Juventusem strzelił swojego 21. gola w tym sezonie Serie A, choć na samym początku spotkania zmarnował znakomitą okazję po podaniu Suso. Włoskie media uznały Polaka za jednego z najlepszych piłkarzy Milanu w tym spotkaniu.

- Jego pierwszy nabój był pusty. Drugi już nie. W walce z Ruganim stracił najlepszą okazję w drugiej połowie - napisała "Corriere della Sera" w ocenach pomeczowych, dając Polakowi siódemkę. To zdecydowanie najlepsza nota w Milanie. Wojciech Szczęsny został za to oceniony na 6. Włoski Fox również przyznał Piątkowi siódemkę. - Strzelił dziesiątego gola w 13 meczu w Milanie. Wykorzystał podanie Bakayoko z zimną krwią i precyzją - napisano w uzasadnieniu. Za to "La Gazzetta dello Sport" za najlepszego zawodnika Milanu uznała Tiemoue Bakayoko, który "wrócił na swój poziom".

Krzysztof Piątek to "nieomylny snajper"

Fanowski portal MilanNews.it przyznał Piątkowi ocenę 6,5. - Nie oddał dobrego strzału po dośrodkowaniu Suso, ale potem strzelił gola. Bardzo dużo walczył i nie bał się wejść w pojedynek z Mario Mandżukiciem - uzasadniono, nawiązując do starcia Polaka z Chorwatem. Obu panów rozdzielił Wojciech Szczęsny. Portal Calciomercato dał Piątkowi ocenę 7. - Zmarnował znakomitą okazję po podaniu Suso, ale zrehabilitował się golem na 1:0 - napisano, dodając, że stale walczył z obrońcami Juventusu. Taką samą notę Piątek dostał od znanego włoskiego komentatora Tiziano Crudelego. - Nieomylny snajper, perfekcyjnie wykorzystał podanie Bakayoko. Cały czas sprawiał problemy obronie Juventusu.