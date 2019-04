Wszystko wskazuje na to, że Gennaro Gattuso odejdzie z funkcji trenera Milanu i nie zmienią tego nawet dobre wyniki osiągane do końca sezonu, ani wyczekiwany awans do Ligi Mistrzów. Włoska prasa twierdzi, że Gattuso jest w konflikcie z dyrektorem sportowym - Leonardo. Co więcej, Gattuso uważa, że zespół prowadzi złą politykę transferową, za która legendarny Włoch nie chce brać odpowiedzialności.

Gennaro Gattuso jest trenerem AC Milan jest od listopada 2017 roku. Poprawił dotychczas klub w 73 meczach, z których 35 wygrał, 21 zremisował i 17 przegrał. Wcześniej przez blisko trzynaście lat był piłkarzem klubu

W sobotę Milan zagra bardzo ważny mecz z Juventusem w kontekście ligowej tabeli. Okazuje się, że tym razem Gattuso postawi w ataku na Piątka i Fabio Boriniego, a nie Patricka Cutrone, jak było zapowiadane w piątek.