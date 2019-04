Napoli sensacyjnie przegrało mecz z Empoli 1:2, a jedyną bramkę dla klubu z Neapolu zdobył Piotr Zieliński, który dostał podanie od Arkadiusza Milika. Trudno jednak mówić o asyście, bo Zieliński sam pod prowadził sobie piłkę i niesamowitym strzałem z 25 metrów pokonał bramkarza Empoli.

Niestety, w 47. minucie spotkania Arkadiusz Milik próbował wymusić rzut karny i nie uszło to uwadze Wydziałowi Dyscypliny we Włoskim Związku Piłki Nożnej. Od pewnego czasu w lidze włoskiej przyznaje się kary finansowe za próbę wymuszenia rzutu karnego, co ma pomóc w ukróceniu tego procederu.

Tym razem dwa tysiące euro będzie musiał zapłacić polski napastnik. Pod koniec września taką samą karę dostał Krzysztof Piątek, który również próbował naciągnąć sędziego.

Arkadiusz Milik zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji strzelców Serie A. Polski napastnik ma już 16 bramek, ale fani Napoli skrytykowali go za ostatni mecz z Serie A, po którym zarzucają mu niestabilność formy i fakt, że bardzo dobre mecze przeplata dużo słabszymi.