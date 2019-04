Juventus po raz kolejny zdominował ligowe rozgrywki we Włoszech. Dość powiedzieć, że pierwszą porażkę w sezonie „Stara Dama” poniosła dopiero w 28. kolejce – w meczu z Genuą. Po tej wpadce przy pracy, mistrzowie Włoch wygrali dwa ostatnie ligowe mecze i nad drugim w tabeli Napoli mieli przed tą serią gier aż 18 punktów przewagi. Jeśli dziś turyńczycy wygrają, a klub Milika i Zielińskiego zgubi punkty, „Juve” zgarnie ósmy z rzędu mistrzowski tytuł. Z kolei we wtorek podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do ćwierćfinałowego pojedynku Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam.

Porażka w derbach z Interem mocno nadszarpnęła nastrojami w Milanie. Po prestiżowym spotkaniu o dominację w mieście, „Rossoneri” przegrali z Sampdorią i zremisowali z Udinese (gola w tamtym spotkaniu strzelił Krzysztof Piątek). Przed 31. kolejką Serie A Milan ma na koncie 52 punkty i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Piąta w zestawieniu Atalanta zbliżyła się do zespołu Gennaro Gattuso na odległość punktu.

Krzysztof Piątek zwiększy przewagę bramkową nad Cristiano Ronaldo? Portugalczyka zabraknie w hicie

Gol z Udinese był dwudziestym ligowym trafieniem Krzysztofa Piątka w tym sezonie Serie A. Polski napastnik traci do lidera klasyfikacji strzelców – Fabio Quagliarelli – zaledwie jedną bramkę. Cristiano Ronaldo, który trafiał do siatki 19 razy, nie wystąpi w dzisiejszym szlagierze. Portugalczyk nabawił się kontuzji podczas meczu reprezentacji Portugalii z Serbią. W wyjściowym składzie może zastąpić go 19-letni Moise Kean, który zdobył po bramce w pojedynkach z Empoli i Cagliari.

Juventus F.C. - AC Milan. Gdzie oglądać hit Serie A? Transmisja TV, stream online, na żywo

Sobotnie spotkanie Juventusu z Milanem obejrzymy na kanale Eleven Sports 2. W Internecie szlagier włoskiej ekstraklasy dostępny będzie na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na platformach: NC+GO, Ipla, Player.pl i WP Pilot. Początek transmisji od godziny 17:55.