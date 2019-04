CIES, wyceniając piłkarzy, bierze pod uwagę nie tylko ich jakość sportową, ale także wiek i liczbę lat pozostającą do wypełnienia kontraktu z klubem.

Kapitan reprezentacji Polski w wyliczeniach CIES warty jest obecnie 66 milionów euro. Piątek, który jest rewelacją tego sezonu Serie A, wyceniony został na dwa miliony więcej od swojego bardziej doświadczonego kolegi.

Latem, gdy Piątek przechodził z Cracovii do Genoi, włoski klub zapłacił za niego około cztery miliony euro. Zimą, po fenomenalnej debiutanckiej rundzie, Milan kupił go za 35 mln. Jak widać, wartość Polaka rośnie z każdym miesiącem, a jeśli udałoby mu się sięgnąć po koronę króla strzelców ligi włoskiej, z pewnością jego wycena ponownie uległaby zmianie.

W sezonie 2018/2019 w w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach we Włoszech Piątek zdobył 28 bramek i dorzucił do tego jedną asystę. W klasyfikacji najlepszych strzelców Serie A zajmuje 2. miejsce i przegrywa tylko o jedno trafienie z Fabio Quagliarellą z Sampdorii.

Lewandowski również rozgrywa dobry sezon, choć w Niemczech ponownie podważa się jakość Polaka w najważniejszych spotkaniach sezonu - Bayern odpadł już w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w lidze jest za Borussią Dortmund. Mimo to statystyki atakującego są imponujące - 38 meczów w klubie, 33 gole i 13 asyst.