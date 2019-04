Klub Krzysztofa Piątka będzie miał nowego właściciela? To możliwe. Obecnie Milan należy do funduszu inwestycyjnego Elliott, który żyje z obracania innymi spółkami. Włoski dziennikarz Luciano Mondellini przekonuje, że zainteresowani kupnem klubu z Mediolanu są Katarczycy. Konkretnie chodzi o Qatar Investment Authority, który obecnie zarządza już Paris Saint Germain. Firma ta ma rozważać przejęcie większości akcji Milanu lub Romy.

Ponoć Katarczykom bliżej jest do Rossonerich, a to z powodu Watykanu. Włoskie media informują, że najwyżsi przedstawiciele Stolicy Apostolskiej są przeciwni nabyciu Romy. Nie chcą, by firma z kraju muzułmańskiego (takim jest Katar) zyskała władzę nad rzymskim klubem. Dlatego Katarczycy mają być bliżej pozyskania Milanu. Potencjalni inwestorzy prześwietlają obecnie finanse Rossonerich i niebawem mają podjąć ostateczną decyzję.

Dzięki Qatar Investment Authority PSG stać było na sprowadzeniu wielu gwiazd, w tym m.in. na zakup Neymara za 222 mln euro.