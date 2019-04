Do meczu z Udinese AC Milan przystępował po porażkach z Interem i Sampdorią. O ile w derbowym pojedynku piłkarze Gennaro Gattuso potrafili sprawić poważne problemy rywalowi (Inter wygrał ostatecznie 3:2) to w meczu z genueńczykami „Rossoneri” bili głową w mur. Nieskuteczność w ofensywie było widać również we wczorajszym spotkaniu z Udinese. Poza golem Krzysztofa Piątka (44 minuta) i kilkoma dość przypadkowymi sytuacjami, gra Milanu nie zachwycała. Udinese odpowiedziało bramką Kevina Lasagni w 64 minucie i do końca meczu wynik nie uległ zmianie.

Gennaro Gattuso po meczu z Udinese: „Nie podołaliśmy fizycznie. Sprawiamy wrażenie niepewnych swoich umiejętności”

Rozgoryczenia po kolejnym kiepskim meczu swojej drużyny nie krył Gennaro Gattuso: – To był pierwszy w tym sezonie mecz, gdy nie daliśmy sobie rady pod względem fizycznym. Cierpieliśmy w drugiej połowie, a przez to Udinese miało sporo miejsca i wykorzystało to. Nie potrafiliśmy odpowiedzieć na straconego gola. Siła, jaką zyskaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy dzisiaj gdzieś uleciała. Dziś wysłaliśmy sygnał, że nie czujemy się pewnie. Zdaję sobie sprawę, że przechodzimy przez trudny czas i musimy wyjść na prostą. To co należy zrobić to zachować spokój – powiedział po meczu szkoleniowiec Milanu.

– Wiele osób dyskutuje na temat naszej taktyki, ale dziś było widać, że kluczowym jest to jak prezentujesz się na boisku, a nie jak jesteś ustawiony. Próbowaliśmy atakować, ale zabrakło nam wykończenia. Gdy wygrywasz pięć meczów z rzędu, a później przychodzą ciężkie chwile, futbolówka przy nodze zaczyna ciążyć – ocenił trener AC Milan.

Gattuso poinformował też, że kontuzjowani Franck Kessié i Lucas Paquetá przejdą wkrótce szczegółowe badania: – Widziałem na powtórce kontuzję, którą odniósł Paqueta i nie wyglądało to dobrze. Z kolei Kessié doznał urazu po 10 minutach treningu i nie dokończył już zajęć. Z powodu problemów ze stopą od dwóch dni poza treningiem jest też Suso. Musimy jak najszybciej przywrócić tych piłkarzy do kadry – zakończył Gattuso.