Piątek znów trafia w Serie A. Tym razem pokonał bramkarza Udinese w 44. minucie. Był to jego 20 gol w tym sezonie ligi włoskiej. Reprezentant Polski był po meczu chwalony przez włoskie media. - Ciągle musiał walczyć z co najmniej dwoma obrońcami, nie miał łatwo. Nie otrzymywał też wielu dobrych podań, starał się współpracować z Cutrone, nie wychodziło to najgorzej - napisał serwis tuttomercatoweb.com, przyznając Piątkowi notę 6. Taką samą ocenę otrzymał on od "La Gazzetta dello Sport". - Jego współpraca z Cutrone wyglądała obiecująco. To dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami - stwierdzili dziennikarze największego sportowego dziennika we Włoszech.

Krzysztof Piątek mógł dać wygraną

Trener Milanu Gennaro Gattuso wyjątkowo postanowił wystawić od 1. minuty dwóch napastników - Piątka i Cutrone. Nie dało to gospodarzom jednak zwycięstwa, bo Udinese wyrównało i mecz zakończył się remisem 1:1. Polski napastnik w drugiej połowie miał dobrą okazję na drugiego gola, ale jej nie wykorzystał. - Brawa za skuteczność z pierwszej połowy. Miał jedną okazję i strzelił. W drugiej części mógł to powtórzyć, jednak czegoś zabrakło a po chwili Udinese wyrównało - ocenili dziennikarze telewizji Mediaset, przyznając Piątkowi notę 6.5. Nasz napastnik w 63.minucie oddał strzał, który obronił jednak bramkarz gości Juan Musso. Udinese chwilę później przeprowadziło kontratak i doprowadziło do wyrównania.

Po tym remisie Milan jest wciąż czwarty w lidze. Niebawem może jednak stracić to miejsce, bo piąte Lazio Rzym traci do Rossonerich tylko 4 punkty, a ma do rozegrania dwa zaległe spotkania.