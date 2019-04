Krzysztof Piątek wrócił do strzelenia we Włoszech. Polski napastnik pokonał we wtorek bramkarza Udinese, zdobywając swoją siódmą bramkę dla Milanu w tym sezonie. Była 44. minuta meczu, kiedy z lewej strony w pole karne Udinese dośrodkował Patrick Cutrone, a z bliska, na raty, gola dla Milanu strzelił Piątek. Na raty, bo pierwsze uderzenie Polaka odbił Juan Musso, jednak przy dobitce bramkarz gości był bezradny.

W całym sezonie były zawodnik Cracovii zdobył już 28 bramek w 33 spotkaniach. Dzięki trafieniu z Udinese awansował w klasyfikacji strzelców Serie A. W lidze strzelił dotychczas 20 goli, o jedną bramkę więcej ma od niego tylko Fabio Quagliarella. Za Piątkiem jest zaś m.in. Cristiano Ronaldo, który ma na koncie 19 trafień.

Po golu reprezentanta Polski zespół z Mediolanu prowadził z Udinese. Ostatecznie zremisował 1:1 i jest czwarty w tabeli.