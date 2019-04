Mauro Icardi nie znalazł się w składzie Interu Mediolan na mecz z Lazio Rzym, przegranym przez "Nerazzurich". Trener drużyny, Luciano Spalletti po meczu skrytykował postawę napastnika. - Nie było innej możliwości niż pozostawienie go poza składem. Potrzebujemy obecnie wiarygodności i to inni powinni grać - podkreślił. Włoskie media już wcześniej sugerowały, że jego brak w wyjściowej "jedenastce" jest spowodowany jego zachowaniem na treningach.

Spalletti podkreślił, że Icardi nie jest piłkarzem niezastąpionym. - Niektórzy twierdzą, że przegrywamy tyle meczów, bo nie gra Icardi. Ale z nim w składzie Inter nigdy nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Ten klub przegrywał w znacznie gorszym stylu z nim w składzie, niż teraz, gdy go nie było - stwierdził włoski trener. - To upokarzające dla fanów, że musimy negocjować z piłkarzem, by założył koszulkę klubu, który oni uwielbiają. Jest raptem paru zawodników, którzy robią prawdziwą różnicę. Lionel Messi jest jednym z nich, ale z pewnością nie Icardi - zaznaczył.

Inter po porażce z Lazio znajduje się na trzecim miejscu w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad AC Milan oraz pięć nad Lazio. Następny mecz mediolańczycy rozegrają na wyjeździe przeciwko Genoi.