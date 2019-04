Przypomnijmy: W poniedziałek Cristiano Ronaldo jeszcze przed przerwą opuścił boisko w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy przeciwko Serbii. Portugalczyk doznał kontuzji, biegnąc do piłki, bez kontaktu z żadnym z przeciwników. Następnie zawodnik Juventusu poleciał do Barcelony, ponieważ potrzebował dodatkowych konsultacji medycznych w sprawie urazu jego uda.

Okazało się, że Portugalczyk opuści najbliższe mecze Serie A z Empoli, Cagliari oraz AC Milan. Kibice Juventusu liczyli, że ich gwiazdor wykuruje się na 10 kwietnia, kiedy Stara Dama zmierzy się w 1/4 finału LM z Ajaksem Amsterdam.

- Czy Ronaldo wróci na Ajax? To trudne, ale po dzisiejszych badaniach jesteśmy bardziej pewni siebie, noga wygląda już lepiej. Jest jeszcze 9 dni do meczu. Mamy zatem dużo czasu na ocenę, czy Ronaldo będzie mógł zagrać czy nie. Musimy uważać i odpowiednio wszystko ocenić - powiedział w poniedziałek Allegri.

Kilka dni temu mówił także: - Jeśli nie będzie się czuł w stu procentach gotowy, nie zagra. Nie chcę ryzykować jego zdrowiem i stracić go do końca sezonu.

Juventus we wtorek zmierzy się z Cagliari, a trener mistrzów Włoch nie będzie mógł skorzystać z wielu zawodników, takich jak: M. Perin. L. Spinazzola, A. Barzagli. S. Khedira, J. Cuadrado, Douglas Costa, M. Mandžukić i P. Dybala oraz właśnie Ronaldo.