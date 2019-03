Była 2. minuta meczu, kiedy indywidualną akcję przeprowadził Simone Verdi, który podał piłkę w pole karne do Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski znakomicie opanował piłkę i mocnym strzałem lewą nogą nie dał szans Robinowi Olsenowi. Napoli objęło prowadzenie dzięki 16. trafieniu Milika w tym sezonie w lidze.

Gospodarze wyrównali tuż przed przerwą. Alex Meret faulował we własnym polu karnym Patrika Schicka, a chwilę później rzut karny na gola pewnie zamienił Diego Perotti. Był to jednak jedyny moment nadziei dla Romy w tym meczu. Po przerwie na boisku rządziło już tylko Napoli, które w drugiej połowie nie dało rywalom najmniejszych szans.

W 50. minucie gola na 2:1 strzelił Dries Mertens. Belg wpakował piłkę do bramki z najbliższej odległości po podaniu z prawej strony Jose Callejona. Pięć minut później było już 3:1, dzięki trafieniu Verdiego. Wynik meczu na dziewięć minut przed końcem ustalił Amin Younes.

Po 29 kolejkach Serie A Napoli zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą 15 punktów do prowadzącego Juventusu. Roma spadła na 6. pozycję i do miejsca dającego grę w Lidze Mistrzów traci już cztery punkty. Warto dodać, że zespół Claudio Ranieriego ma dwa mecze więcej od 7. Lazio, które traci do niej tylko dwa punkty.