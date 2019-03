AS Roma wykorzysta wpadkę Milanu? W poprzedniej kolejce Napoli wbiło Udinese aż 4 gole

W sobotę AC Milan nie poradził sobie na wyjeździe z Sampdorią. Po kiepskiej grze drużyna Krzysztofa Piątka uległa 0:1. „Rossoneri” z dorobkiem 51 punktów zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli Serie A. W przypadku zwycięstwa z Napoli, plasująca się na 5. pozycji Roma będzie tracić do Milanu zaledwie punkt. W poprzedniej kolejce „Giallorossi” nie poradzili sobie na wyjeździe ze SPAL (1:2).

Napoli może być już raczej spokojne o tytuł wicemistrza Włoch. Strata do pierwszego Juventusu wynosi aż 18 punktów, natomiast trzeci w tabeli Inter traci do ekipy Carlo Ancelottiego 7 „oczek”. W 28. serii spotkań Napoli wygrało na Stadio San Paolo z Udinese 4:2. Gola w tamtym spotkaniu zdobył Arkadiusz Milik – dla napastnika reprezentacji polski było to już 15. ligowe trafienie. W meczu z Udinese od pierwszej minuty na boisku obecny był też Piotr Zieliński.

AS Roma - SSC Napoli. Gdzie oglądać szlagier Serie A z udziałem reprezentantów Polski? Transmisja TV, stream online, na żywo

Mecz 29. kolejki Serie A między Romą i Napoli obejrzymy w na kanale Eleven Sports 1. W Internecie transmisja będzie dostępna na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na platformach: NC+GO, WP Pilot, Ipla i Player.pl. Początek spotkania od godziny 14:55.