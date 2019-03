Krzysztof Piątek zimą przeszedł z Genoi do Milanu za 35 milionów euro. Jego gole pomagają Milanowi w walce o czwarte miejsce, które gwarantuje grę w Ligę Mistrzów. - Krok po kroku zyskiwał na pewności siebie. Trafił do Włoch w odpowiednim momencie. Obecnie chce zabrać Milan do Ligi Mistrzów. Jego kontrakt wygasa w 2023 roku, zobaczymy, co się stanie - mówi Władysław Piątek.

Piątek musi się rozwijać. Czy Milan za nim nadąży?

- Krzysztof widzi zmianę jako coś niezbędnego do rozwoju. Jeśli Milan będzie rozwijał się w takim samym tempie jak Krzysztof, ciężko będzie powiedzieć kiedy ich ścieżki się rozejdą - dodał ojciec Piątka. Opowiedział również o tym, jak uczył swojego syna dyscypliny i powtarzał mu, że musi mieć szacunek do kibiców.