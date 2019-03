W niedzielę o godz. 15.00 dojdzie do jednego z najciekawszych meczów w ten weekend w pięciu czołowych ligach Europy. Walcząca o miejsce dające awans do Ligi Mistrzów AS Roma podejmie u siebie wicelidera włoskiej Serie A, Napoli. W barwach gości możemy spodziewać się dwóch Polaków - Piotra Zielińskiego oraz Arkadiusza Milika.

Przed meczem polski napastnik udzieli krótkiego wywiadu stacji telewizyjnej "Sky Sports." - Czy Napoli zobaczyło mnie już w najlepszej wersji? Nie, jeszcze nie. Dwa lata stracone przez kontuzje sprawiły, że mam jeszcze nad czym pracować. Muszę poprawić się kilku elementach i dawać więcej drużynie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będę już w optymalnej dyspozycji - powiedział Milik.

Milik: Lewandowski, Kane i Suarez. To ich podglądam

- Napastnicy, których podglądam? Robert Lewandowski, Harry Kane i Luis Suarez. Gdyby udało mi się wziąć coś od każdego z nich pewnie stałbym się napastnikiem kompletnym. Tak jak mówiłem, muszę jeszcze wiele pracować, a to zajmie mi trochę czasu. Na pewno jednak się nie poddam - dodał Polak.

Po 28 kolejkach włoskiej Serie A Napoli zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą aż 15 punktów do prowadzącego Juventusu. W obecnym sezonie Milik rozegrał łącznie 35 meczów, w których zdobył 18 bramek i zanotował trzy asysty.