Na piątkowej konferencji prasowej przed ligowym meczem z Empoli Allegri przyznał, że w klubie wciąż nie ma pewności, czy Cristiano Ronaldo zdąży wyleczyć się na pierwsze starcie z Ajaksem w ćwierćfinale LM. Portugalczyk urazu doznał w meczu eliminacji do mistrzostw Europy pomiędzy Portugalią a Serbią.

Mimo że kontuzja nie jest poważna, gwiazdor miał pauzować w trzech kolejnych ligowych meczach - z Empoli, Cagliari i AC Milan. Przerwa od gry może się jednak przedłużyć także na starcie z Ajaksem. - W poniedziałek Cristiano przejdzie dodatkowe badania, które pozwolą ocenić nam sytuację. Ryzyko związane z pierwszym meczem w Lidze Mistrzów jest spore, on o tym wie. Jeśli nie będzie się czuł w stu procentach gotowy, nie zagra. Nie chcę ryzykować jego zdrowiem i stracić go do końca sezonu - tłumaczył w piątek Allegri.

Ronaldo okazał się kluczowy w dwumeczu 1/8 finału LM, w którym Juventus mierzył się z Atletico. Mimo że w Madrycie Stara Dama przegrała 0:2, w rewanżu przed własną publicznością Portugalczyk poprowadził swój zespół do awansu, strzelając trzy gole.

Pierwsze spotkanie z Ajaksem odbędzie się w Amsterdamie 10 kwietnia (środa). Początek meczu o godz. 21, a relację z niego tradycyjnie śledzić można będzie w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.