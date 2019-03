Do przepychanki między piłkarzami doszło podczas przegranego meczu z Interem Mediolan 2:3. Gennaro Gattuso zdjął Francka Kessiego z boiska 20 minut przed końcem spotkania. 22-letni pomocnik był wściekły i kwestionował decyzję trenera. Wtedy do akcji wkroczył Lucas Biglia. 33-letni Argentyńczyk przekazał Kessiemu, że jego zachowanie nie jest na miejscu i powinien okazać szacunek drużynie oraz zawodnikowi, który go zastąpił. Kessie nie zaakceptował uwag starszego kolegi. Zaczął się awanturować i przepychać. Po meczu przeprosił.

- Przeprosiłem Lucasa za całe zajście. Jest ode mnie starszy i powinienem się uczyć od niego. Dałem się ponieść emocjom. Przykro mi - przyznał Kessie. A tak zachowanie piłkarza skomentował Gennaro Gattuso. - To jest coś, czego nie mogę zaakceptować. Takie rzeczy nie mieszczą się w mojej wizji piłki nożnej. W drużynie musi być szacunek, a takie zachowania są niedopuszczalne. Jako trener muszę dbać o dyscyplinę w szatni i zawodnicy doskonale wiedzą, jak bardzo mi na tym zależy. Można krytykować moją taktykę, ale swoją karierę budowałem na szacunku dla barw klubowych oraz kolegów z drużyny, również tych, którzy nie grali od miesięcy - zaznaczył Gattuso.

Teraz klub ukarał obu zawodników. Kessie zapłaci 40 tysięcy euro i nie zagra w najbliższym meczu z Sampdorią, a Biglia zapłaci ok. 20 tysięcy euro - informuje La Gazzetta dello Sport. Kessie zaakceptował karę. A podczas jego spotkania z władzami klubu konieczna była obecność przedstawiciela związku zawodowego piłkarzy. Wszystko przez wysokości kary, która przekraczała standardowy procent wynagrodzenia zawodnika.

Najbliższy mecz AC Milan zagra w sobotę z Sampdorią. Początek spotkania o godz. 20.30. W podstawowym składzie na to spotkanie powinien pojawić się Krzysztof Piątek.