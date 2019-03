Przypomnijmy: W poniedziałek Cristiano Ronaldo jeszcze przed przerwą opuścił boisko w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy przeciwko Serbii. Portugalczyk doznał kontuzji, biegnąc do piłki, bez kontaktu z żadnym z przeciwników. Następnie zawodnik Juventusu poleciał do Barcelony, ponieważ potrzebował dodatkowych konsultacji medycznych w sprawie urazu jego uda



Okazało się, że Portugalczyk opuści najbliższe mecze Serie A z Empoli, Cagliari oraz AC Milan. Kibice Juventusu liczyli, że ich gwiazdor wykuruje się na 10 kwietnia, kiedy Stara Dama zmierzy się w 1/4 finału LM z Ajaksem Amsterdam.

W czwartek telewizja Sky poinformowała, że Ronaldo na sto procent będzie gotowy do gry. To świetna wiadomość dla turyńczyków, bo to właśnie CR7 był autorem hat-tricka, dzięki któremu Juventus w poprzedniej rundzie wyeliminował Atletico Madryt.